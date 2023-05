O Ministério Público acusou, no Funchal, um homem que matou com várias facadas um outro que lhe roubou fruta. O crime ocorreu a 13 de novembro do ano passado. A vítima e um outro homem “acederam, mediante escalamento, ao terreno murado contíguo

à habitação do arguido, para aí se apoderarem de fruta”.



Ao aperceber-se, o arguido abordou-os e mandou-os saírem dali. “Nesse momento, um desses indivíduos desferiu um soco na cara do arguido, o qual retorquiu e desferiu, com uma navalha, um número não concretamente apurado de golpes no peito daquele, provocando-lhe a morte”. O arguido está em prisão domiciliária.