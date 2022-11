Quando o homem de 60 anos viu passar o vizinho com um rádio e duas frigideiras que faziam parte dos bens que lhe tinham furtado do quintal, na véspera, nem pensou nas consequências. Foi atrás do ladrão e bateu-lhe com um pau de metro e meio de comprimento na cabeça, provocando-lhe a morte. O crime acorreu na madrugada de segunda-feira em Alhos Vedros, Moita, e o agressor já foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.









