Mata cunhado na Madeira e cimenta o corpo

Crime ocorreu na quinta-feira, no entanto o corpo só foi encontrado este sábado.

Por Lusa | 20:51

Um homem dado como desaparecido há três semanas foi encontrado morto este sábado um beco da Rua Arcebispo D. Aires, no Funchal, Madeira. O crime, cometido pelo cunhado da vítima, terá ocorrido após um desentendimento entre os dois esta quinta-feira.



Após o crime, o corpo foi cimentado numa das paredes da casa onde ambos viviam. Por essa razão, no local já se encontram elementos dos bombeiros para procederem à remoção do mesmo.



O homicídio está a ser investigado pela Polícia Judiciária, contudo as informações ainda são escassas.



Segundo informação avançada pelo JM-Madeira os residentes naquela zona chamaram as autoridades quando encontraram "um colchão na rua coberto de

sangue".