Homem mata irmã à facada na Madeira e culpa a droga

O homem que em julho do ano passado matou a irmã com dezenas de facadas no Arco da Calheta, Madeira, começou esta quinta-feira a ser julgado no Funchal e confessou o crime. Agostinho Teixeira, de 44 anos, admitiu o banho de sangue – a irmã Sónia, 40 anos, foi encontrada sem vida na casa de banho depois de ser atingida com vários golpes, um deles no coração – mas garantiu ao coletivo de juízes que não se lembrava do momento, uma vez que estava sob o efeito de drogas e não tinha tomado a medicação receitada anteriormente pelos médicos. Agostinho foi detido pela PSP logo a seguir ao crime e está desde então em prisão preventiva.