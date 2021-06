Homem mata mulher à frente da filha de cinco anos em Salvaterra de Magos

Pedro Teixeira, de 42 anos, está acusado pelo Ministério Público de Santarém pelo homicídio qualificado agravado da ex-companheira, Cláudia Gomes, de 29.



O crime ocorreu a 18 de outubro de 2020, em Muge, Salvaterra de Magos. Segundo a acusação, a que o CM teve acesso, o arguido viajou com a vítima e a filha menor dela, de uma anterior relação, para aquela localidade. Levava consigo a arma que mais tarde usou para matar e com a qual disparou quatro vezes sobre a vítima.







Depois do homicídio, Pedro Teixeira conduziu até ao Barreiro com a menor e deixou-a na mesma rua onde a sua mãe mora.