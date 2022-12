Ao longo do casamento de mais de uma década, Fernando Correia desenvolveu ciúmes doentios pela mulher. Acusava constantemente Sónia Marisa Correia de o trair com outros homens. As suspeitas eram totalmente infundadas, mas a obsessão de Fernando levava a que se gerassem inúmeras discussões. Foi o que aconteceu a 3 de maio deste ano.









