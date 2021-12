Homem mata o pai à martelada e deita fogo à casa em Penacova

Frederico Silva, de 29 anos, começa esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra, acusado de ter matado o pai, que agrediu com um martelo quando este dormia no sofá de casa. Depois, cobriu-o com dois cobertores, que regou com gasolina, tal como outras divisões da casa pré-fabricada, à qual ateou fogo, antes de fugir.Preparou a fuga num carro do progenitor, onde colocou objetos pessoais e mantimentos, mas o carro não pegou. Com as chamas alastrar, teve de fugir a pé para um pinhal. Entregou-se horas depois.Tudo aconteceu em março deste ano, em Sazes de Lorvão, Penacova, onde pai e filho viviam desde 2018, após Frederico ter regressado da Suíça, onde esteve emigrado, tal como o pai, que voltou em 2001 à terra natal já reformado.A relação de ambos era pautada por discussões. Em causa estava o facto de o filho estar desempregado e não sair de casa, diz a acusação. O arguido terá ficado cada vez mais revoltado e alimentando a ideia "de tirar a vida ao pai", refere o Ministério Público, que entende que à data dos factos o arguido sofria e ainda sofre de esquizofrenia, pelo que deve ser declarado inimputável perigoso.