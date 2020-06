Homem morre ao cair em piscina com trator corta relva

Um homem de 66 anos morreu na madrugada desta quinta-feira após cair dentro da piscina de uma habitação, enquanto cortava a relva. O caso aconteceu na Rua Bouça da Casa, em Rebordões, Souto, no concelho de Ponte de Lima.

Segundo o CM apurou o homem encontrava-se a fazer um serviço de jardinagem para os proprietários daquela casa. Encontrava-se sozinho no local quando acidentalmente caiu à piscina, juntamente com o trator corta relva que conduzia na altura.

O alerta foi dado às 23h08 de ontem, pelo filho, que estranhou a ausência do pai.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, INEM, com a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.

O homem foi retirado pelos bombeiros e reanimado durante mais de uma hora, mas sem sucesso.

O óbito foi declarado pelas 00h10 desta quinta-feira e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

A GNR de Ponte de Lima tomou conta do caso.