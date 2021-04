Um homem, de 56 anos, morreu este domingo de manhã na praia de Vale Mitão, no concelho da Lourinhã. A vítima estaria a fazer uma caminhada pelo areal quando caiu à água após se ter sido sentido mal.





O alerta foi dado pelas 10h35. Os Bombeiros de Torres Vedras e a Polícia Marítima de Peniche deslocaram-se ao local, mas acabaram por localizar o homem já noutra praia. Ainda foram prestados os primeiros socorros no areal, na tentativa de reverter a paragem cardíaca da vítima. O óbito viria, no entanto, a ser declarado. Vai ser autopsiado no Hospital de Torres Vedras.