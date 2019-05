Homem morre após queda de 3º andar em Olhão

O homem de 24 anos que na madrugada de quarta-feira caiu de um 3º andar, em Olhão, acabou por morrer no Hospital de Faro, para onde tinha sido transportado. A PJ está a investigar o caso, até porque o homem apresentava no peito cortes que terão sido provocados por uma faca mas, para já, não há suspeitas de crime.A queda aconteceu da varanda de um prédio na rua dos Bombeiros Municipais de Olhão, próximo do estabelecimento prisional da cidade.O homem, paquistanês, foi encontrado já na via pública, com vários hematomas. Ao ser assistido, pelos bombeiros, verificou-se que tinha os cortes provocados por uma arma branca.As investigações apontam para que não tenha havido intervenção de terceiros.