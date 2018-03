Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre ao cair 15 metros de prédio em Albufeira

Equipa da Polícia Judiciária já se encontra no local.

15:08

Uma jovem, de 20 anos, morreu ao cair do quarto andar, o equivalente a cerca de 15 metros, de um prédio em Albufeira esta quarta-feira. O óbito foi declarado no local.



Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima, de nacionalidade brasileira, era empregada de limpeza e encontrava-se a trabalhar no momento.



A Polícia Judiciária e a GNR estão a ser investigar o caso. O namorado da jovem, que esteve com esta pouco tempo antes do ocorrido, está a ser interrogado pelas autoridades.