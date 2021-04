Um homem, com cerca de 60 anos, morreu após ter sido atingido por uma árvore de grande porte que estaria a cortar, esta quarta-feira à tarde, num terreno junto à rua da Liberdade, em Gémeos, no concelho de Guimarães.O alerta foi dado às 16h00. O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Guimarães e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.O óbito foi declarado no local e o corpo removido para o gabinete médico-legal da cidade. A GNR investiga.