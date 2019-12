Homem morre vítima de atropelamento em Sines

Um homem de 50 anos foi atropelado mortalmente na madrugada desta terça-feira, no concelho de Sines, por uma viatura, cujo condutor se colocou em fuga.

O acidente ocorreu na zona da Barbuda, na A-26, via que liga Sines a Santiago do Cacém.

Quando a patrulha da GNR chegou ao local estava apenas o corpo no chão, as autoridades vão investigar o que aconteceu, mas suspeitam de atropelamento seguido de fuga.

Esta é uma estrada muito utilizada por camiões que fazem o transporte de mercadorias de e para o Porto de Sines.

O alerta foi dado às 5h06 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com duas viaturas, a VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR. Num total de 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

O corpo da vitima mortal que apresentava algumas lesões foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A GNR esteve no local a recolher provas e vai agora investigar o que terá acontecido.