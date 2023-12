Um homem, com cerca 70 anos, morreu depois de ter sido atropelado por um comboio em Lagoa, no Algarve. O alerta foi dado por volta das 19h00 desta terça-feira.A circulação esteve cortada até cerca das 20h00, informou aofonte do Comando sub-regional de emergência e Proteção Civil do Algarve.No local estiveram 12 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, INEM e GNR.