Homem morre colhido pelo camião do lixo

Vítima, de 75 anos, foi atropelada em Montoiro, Miranda do Corvo.

Por P.G. | 08:52

Um homem de 75 anos morreu esta quarta-feira de manhã atropelado por um camião do lixo em Montoiro, Miranda do Corvo.



O alerta chegou aos bombeiros às 09h50. Antes do acidente. a vítima terá estado a falar com os funcionários que faziam a recolha.



Passado pouco tempo, o motorista notou "qualquer coisa" debaixo do camião, referiu fonte dos bombeiros.



Saiu da viatura e encontrou a vítima.



Os bombeiros de Miranda do Corvo tentaram reanimar o idoso, mas este não resistiu.