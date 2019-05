Homem morre colhido por comboio em Valongo

Um homem morreu esta segunda-feira colhido por um comboio freguesia de Campo, no concelho de Valongo, tendo a linha sido cortada nos dois sentidos, revelou à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.Segundo a mesma fonte o acidente deu-se cerca das 19h37, no troço da Linha do Douro que faz a ligação ferroviária entre o Porto e Penafiel.Tendo acorrido ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, as tentativas de reanimação não surtiram efeito, tendo sido declarado o óbito no local.Em resultado do acidente, às 20h38 a linha continuava cortada nos dois sentidos tendo sido reposta às 21h30.Segundo o sítio da Proteção Civil, às 20h38 encontravam-se no local 18 operacionais, apoiado por oito viaturas.