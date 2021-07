Homem morre durante fiscalização de trânsito em Paredes

Um homem de 72 anos perdeu os sentidos e morreu durante uma fiscalização de trânsito, esta sexta-feira à noite, em Gandra, Paredes.

O alerta foi dado por volta das 22h00 para a operação da GNR que decorria na rotunda da CESPU. A vítima foi mandada parar pelos militares, mas sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.





Os Bombeiros de Baltar e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa do INEM prestaram socorro e ainda realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local.O corpo foi removido pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel, no Hospital Padre Américo.