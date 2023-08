Um homem morreu, esta tarde de segunda-feira, num atropelamento ferroviário, em Areosa, Viana do Castelo.



O alerta foi dado às 15h16. No local, estão os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e os Voluntários.



A linha do Minho esteve encerrada mas foi, entretanto, reaberta. O atropelamento ferroviário envolveu um comboio que fazia a ligação entre as cidades de Valença e Porto.



A PSP está a investigar.