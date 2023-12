Um homem, de 83 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, na sequência do capotamento do trator que manobrava num terreno agrícola particular, em Reguengo do Fetal, no concelho da Batalha.O alerta foi dado pelas 14H31. Para o local foram mobilizados quatro meios e dez operacionais, dos bombeiros da Batalha, do INEM, que confirmou o óbito no local, e da GNR, que investiga o acidente.