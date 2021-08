Um homem morreu na sequência de uma colisão frontal entre um carro e um camião, durante a manhã desta segunda-feira, em Oleiros, Castelo Branco.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro de passageiros e tinha 62 anos.O condutor do pesado de mercadorias ficou ferimentos ligeiros e em estado de choque, sendo assistido no local.O alerta ocorreu cerca das 11h53.