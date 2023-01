Homem morre em colisão entre duas embarcações de pesca em Aveiro

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, esta noite de domingo, na sequência de uma colisão entre duas embarcações de pesca, em Aveiro. Ao que tudo indica, a vítima estava dentro de água, numa operação de mergulho, e foi colhida por um dos barcos.O alerta foi dado, cerca das 23h30, para os bombeiros da Murtosa, para uma colisão aquática, na rua de Aveiro, na zona de São Jacinto. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada para para o local.A Polícia Marítima de Aveiro foi mobilizada e investiga as circunstâncias do acidente aquático.O corpo foi levado, pelos bombeiros da Murtosa, para o instituto de medicina legal de Aveiro.