Homem morre em despiste com carro desportivo em Tavira

Um homem, de 43 anos, morreu este sábado, ao final da manhã, após um despiste aparatoso ao volante de um automóvel desportivo numa estrada muito sinuosa na zona da serra de Tavira. O embate num eucalipto no fundo de uma ribanceira foi de tal forma violento que a morte da vítima acabou mesmo por ser declarada no local pelo médico do INEM.A vítima, de nacionalidade alemã, tinha ido passear pela serra, sozinho, e preparava-se para regressar a casa, em Tavira, quando tudo aconteceu. Por volta das 11h00, numa estrada com muitas curvas apertadas, na zona de Bemparece, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, terá perdido o controlo do Opel Speedster encarnado e caiu por numa ribanceira.A viatura só parou depois de embater violentamente contra um eucalipto. Duas pessoas que seguiam no sentido contrário viram, já pelo retrovisor, o carro a desaparecer da estrada e muito pó no ar. Perceberam que se tratava de um acidente grave e avisaram, prontamente, as autoridades.Enquanto estavam a decorrer os trabalhos de socorro, por parte dos Bombeiros de Tavira e do INEM, apareceu a mulher da vítima, que estranhou o atraso e seguiu as últimas coordenadas do GPS do telemóvel do marido. No entanto, já o encontrou sem vida.A GNR investiga as causas do acidente, que elevou para nove o número de vítimas mortais, a nível nacional, durante a operação Natal e Ano Novo. No Algarve já morreram, desde o início do ano, 37 pessoas.