Viatura Médica de Emergência e Reanimação

Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta quinta-feira, num despiste com um trator agrícola em Olheiros, em Torres Vedras.O alerta foi dado pelas 11h39.No local estiveram nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, apoiados com três veículos, a(VMER) do Hospital de Torres Vedras e a GNR.