Homem morre em despiste de carro em Vila Flor

Um homem de 72 anos morreu esta segunda-feira no despiste do veículo que conduzida, na zona de Vila Flor, distrito de Bragança, e no qual ficou também ferida a esposa, segundo os bombeiros locais.

O adjunto do comando dos voluntários de Vila Flor, Davide Pinhel, explicou à Lusa que a carrinha em que seguia o casal se despistou e foi embater num poste da luz, uma estrutura em cimento.

Os bombeiros tiveram de desencarcerar o condutor e tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi verificado no local pelo médico do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).

A mulher foi considerada "ferido ligeiro" e transportada para o hospital de Mirandela, de acordo com a fonte.

O acidente ocorreu na zona de Candoso e prestaram socorro um total de 17 elementos e cinco viaturas, segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O helicóptero do INEM também foi acionado para o acidente, mas não chegou a fazer transporte de vítimas.