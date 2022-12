Homem morre em despiste de carro em Vila Nova de Famalicão

Um homem de 42 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste da viatura que conduzia, em Oliveira São Mateus, concelho de Vila Nova de Famalicão.O acidente aconteceu na EN310, na popularmente designada "curva do conde" cerca das 18h00.Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave e a equipa da VMER.Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local.A GNR está a investigar as causas deste acidente, embora tudo indique que o condutor não conseguiu controlar a viatura, acabando por embater no muro de uma habitação.