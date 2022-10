Homem morre em despiste de motociclo em Coruche

Um homem de 63 anos morreu esta quarta-feira num despiste de motociclo na Lamarosa, no concelho de Coruche.O acidente ocorreu por volta das 17h32 e o homem foi assistido pelos Bombeiros Municipais de Coruche, com o apoio da viatura médica de emergência e reanimação do INEM. Na operação de socorro estiveram presentes seis operacionais dos Bombeiros, da GNR e do INEM.Quando o INEM chegou ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo sido realizadas manobras de reanimação. No entanto, o óbito acabou por ser declarado no local.O acidente está a ser investigado pelo núcleo de investigação criminal de acidentes de viação da GNR.