Um homem de 57 anos morreu na noite desta quarta-feira num incêndio num apartamento em Braga, no bairro das Enguardas. O fogo ocorreu no último andar do prédio e obrigou à retirada dos moradores.



O corpo da vítima foi encontrado carbonizado. Ao que o CM apurou, a vítima terá tentado apagar as chamas sozinha. No local estiveram os Bombeiros Sapadores, a PSP e a Polícia Judiciária de Braga, que investiga as causas do incêndio.



O alerta foi dado pelas 22h40 desta quarta-feira.