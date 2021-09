Incêndio obriga a retirar mulher de casa em Lisboa

Um incêndio destruiu uma casa no Bairro da Liberdade, perto da zona da Serafina, em Lisboa, obrigando a retirar um morador do interior da habitação, na noite desta terça-feira.Segundo apurou o CM, o morador retirado trata-se de uma mulher de 51 anos, que foi levada ao Hospital de Santa Maria por inalação de fumos.O alerta foi dado pelas 22h35. No local estiveram a combater o fogo mais de 22 operacionais dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e dos Bombeiros de Campo de Ourique, apoiados por pelo menos 8 viaturas. Pelas 23h10 o incêndio encontrava-se dominado, decorrendo os trabalhos de extinção das chamas e de verificação das condições da habitação.