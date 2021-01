Três pessoas foram esta terça-feira assistidas, por inalação de fumo, após um incêndio deflagrar num prédio, no Restelo, em Lisboa. Não necessitaram de ser transportadas ao hospital.

As chamas ficaram confinadas a um quarto do 1.º andar do edifício e foram combatidas pelos Sapadores Bombeiros. Para o local foram mobilizados 25 operacionais, apoiados por seis viaturas.





O alerta foi dado já perto das 14h00.