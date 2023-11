Homem morre em queda de prédio em Aveiro

Um homem, de 55 anos, morreu, esta manhã de quinta-feira, na sequência de uma queda em altura de um prédio, junto ao Cais da Fonte Nova, em Aveiro. Segundo apurou o CM, o trabalhador da construção civil estava a proceder a obras quando se deu o acidente de trabalho.



O alerta foi dado às 09h35. Para o local foram acionados os Bombeiros Aveiro Novos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Quando chegaram ao local, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram efetuadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.





As causas do acidente de trabalho são desconhecidas. A PSP e Autoridade para as Condições de Trabalho estiveram no local e investigam.