Homem morre esmagado pelo trator agrícola que manobrava

Máquina capotou e António Matos ficou debaixo da viatura.

Por T.V.P. | 08:43

Um homem de 35 anos morreu esta quinta-feira ao início da tarde depois do trator agrícola que manobrava se despistar, na Estrada Municipal 511, na Póvoa das Leiras, São Pedro do Sul.



A máquina acabou por capotar e António Matos ficou debaixo da viatura. Morreu esmagado.



O alerta foi dado pelas 12h00. Quando os Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa chegaram ao local encontraram o homem encarcerado e em paragem cardiorrespiratória.



Ainda foram realizadas manobras mas o óbito acabou por ser atestado no local.