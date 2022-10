Homem morto à facada no Seixal

Um homem de meia idade (terá mais de 50 anos), foi morto à facada na via pública, na praceta Júlio Dantas, em Corroios, no concelho do Seixal, esta sexta-feira.Foram transeuntes a dar o alerta, e a chamar a PSP e o INEM.O óbito do homem foi confirmado, e só depois é que uma brigada de investigação de homicídios da Polícia Judiciária de Setúbal iniciou a investigação.sabe que além da recolha de perícias no local, e junto do cadáver, está a ser obtida prova testemunhal.O corpo será depois levado para autópsia, que deverá decorrer no gabinete médico-legal do Hospital Garcia de Orta, em Almada.