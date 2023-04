Um jovem de 27 anos está em prisão preventiva por suspeita de abastecer de droga os consumidores de São Pedro do Sul e posse ilegal de armas.Após nove meses de investigação, a GNR fez uma busca à casa do suspeito e apreendeu 150 doses de cocaína, 200 de MDMA, 675 doses de canábis, uma balança de precisão, um moinho para processar a canábis e uma arma de fogo.O homem foi presente a um juiz do Tribunal de Viseu, que lhe decretou prisão preventiva.