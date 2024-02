Um homem partiu a porta do posto da GNR em Coina, no Barreiro, na noite desta sexta-feira. O indivíduo tinha sido detido por se recusar a fazer o teste de álcool depois de sofrer um acidente de viação.No posto, o homem adotou um comportamento violento, tendo dado início a desacatos.O suspeito teve que ser levado para o hospital com um ferimento num braço.