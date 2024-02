Um homem foi preso pela Polícia Judiciária por ter atingido dois rivais a tiro, um numa perna e outro na barriga, com quem se cruzou numa saída à noite na Ericeira, Mafra.





Segundo a Procuradoria-Geral de Lisboa, os factos ocorreram na madrugada de 9 de setembro de 2023. As duas vítimas decidiram ir a uma discoteca situada no centro da Ericeira. Quando caminhavam para o bar depararam-se com o agressor, que estava com amigos. Agressor e vítimas já se conheciam, por isso, o arguido, mal viu os rivais, caminhou na direção deles e retirou uma arma de fogo que trazia à cintura. Disparou um tiro à queima-roupa atingindo uma perna de uma das vítimas. O amigo tentou defendê-lo e foi também baleado na zona abdominal.