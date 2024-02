Rixa a tiro entre amigos causa um morto e três feridos na Amora

Um desentendimento grave entre um grupo de amigos, cujos contornos estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, ocorrido este sábado de madrugada junto a um bar na Amora, Seixal, terminou da pior forma. Um homem, de 40 anos, foi morto a tiro; o filho, de 21, ferido numa perna; e outros dois homens atingidos com disparos.





Fonte oficial da PSP disse aoque os primeiros relatos da desordem começaram a surgir pelas 04h00. “Foram reunidos meios e direcionados para a zona do Unic Shisha Bar, na Avenida Silva Gomes”, explicou a mesma fonte. À chegada, a PSP só viu pessoas assustadas. “Várias pessoas refugiaram-se no bar depois dos tiros”, acrescentou.

Um quarto ferido deu entrada no Hospital do Barreiro, com ferimentos nas pernas.