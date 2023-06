Um homem de 40 anos foi detido pela PSP do Barreiro, por ter em casa cinco cães acorrentados e com fortes sinais de desnutrição e de maus-tratos. A denúncia chegou à PSP na quarta-feira. Meios policiais foram enviados à morada indicada e verificaram indícios de um crime de maus-tratos a animais de companhia. Os agentes, acompanhados pelo veterinário municipal do Barreiro, viram cinco cães acorrentados e com marcas visíveis de maus-tratos.





Em comunicado, a PSP explica que os animais “tinham sinais evidentes de subnutrição”. Por isso, acrescenta o Comando da PSP de Setúbal, que tutela a esquadra do Barreiro, “foi decidida a detenção do proprietário”. Os cinco cães foram apreendidos e entregues ao veterinário municipal e o homem notificado para comparecer em tribunal.