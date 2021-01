Homem que agredia companheira e mãe há mais de uma década detido em Santa Maria da Feira

Um homem de 44, suspeito do crime de violência doméstica sobre a companheira e a mãe "há mais de uma década", ficou em prisão preventiva depois de detido na quinta-feira em Santa Maria da Feira, informou este sábado a GNR.

Em comunicado, esta força militar esclarece que "no seguimento de uma investigação que decorria há dois meses, constatou-se que o arguido exercia uma conduta violenta há mais de uma década contra a sua companheira de 32 anos e que ofendia física e psicologicamente a sua mãe de 74 anos, sendo as situações presenciadas pela filha".

O arguido, que foi detido quinta-feira, ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente na sexta-feira ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

De acordo com Comando Territorial da GNR de Aveiro, o suspeito "é consumidor de estupefacientes".

"Foi possível apurar ainda que o agressor subjugava as vítimas sob ameaça de morte, para as impedir de apresentar denúncia. Num dos últimos episódios de violência contra a mãe, o suspeito ameaçou a mesma para obter dinheiro para satisfazer os seus vícios de consumo de droga", lê-se no comunicado.

A GNR especifica que as diligências foram feitas através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira e que os militares "deram cumprimento a um mandado de detenção".