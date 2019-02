Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que assaltou farmácia e banco em Setúbal fica em prisão preventiva

Suspeito ameaçou funcionários com uma faca.

16:51

Ficou em prisão preventiva o homem com cerca de 40 anos que foi detido na manhã de terça-feira após assaltar uma farmácia e um banco em Setúbal.



O suspeito deslocou-se até à Farmácia 'Alice' na Av. 5 de Outubro em Setúbal e ameaçou os funcionários com uma faca, tendo conseguido roubar algum dinheiro da caixa registadora.



Depois de abandonar a farmácia deslocou-se até uma dependência bancária, na praça do Brasil, a cerca de um quilómetro da farmácia, e ameaçou novamente os funcionários com uma faca. Conseguiu roubar duas gavetas do cofre do banco.