Um homem de 62 anos, inquilino de um apartamento no Cacém, Sintra, pegou fogo à casa no dia em que o senhorio e as autoridades iam fazer a penhora e fugiu para a junta de freguesia, onde procurou a psicóloga. Acabou apanhado quando regressava ao local e já depois de ter telefonado a uma amiga a quem confessou ter cometido "uma asneira". Foi levado pela PSP à Psiquiatria do Hospital de Santa Maria e aí recolhido pela PJ, que o levou a tribunal. Ficou em prisão preventiva, foi ontem anunciado pelo Ministério Público.













O incêndio, pelas 09h30 de 24 de outubro, não causou feridos mas obrigou à retirada de 30 moradores do prédio, provocando prejuízos em três casas, áreas comuns e quatro carros. A PSP estava a chegar ao local para a penhora quando encontrou os bombeiros.