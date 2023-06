Homem que invadiu escola secundária no Laranjeiro e esfaqueou aluno fica em liberdade

O homem de 30 anos que, segunda-feira, esfaqueou um aluno de 15 anos na Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes - quando a vítima se interpôs entre o agressor e um auxiliar que o tentava expulsar do recinto - compareceu esta terca-feira ao Tribunal de Almada e ficou em liberdade, com a medida de coação menos gravosa: apenas termo de identidade e residência.A situação está a deixar os pais dos alunos em alarme, havendo ameaças de que podem encerrar quarta-feira a escola alegando falta de segurança. O agressor saltou o gradeamento da escola para jogar futebol com os alunos e foi agressivo ao ser abordado pelo auxiliar.