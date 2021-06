Homem que matou cunhado à marretada em Boticas tinha problemas com álcool

O homem que no domingo matou o cunhado com golpes de marreta, em Cerdedo, Boticas, vai hoje ser presente a primeiro interrogatório judicial.Manuel Pereira, de 48 anos, foi morto na casa que partilhava com o suspeito. António Gonçalves, de 55, foi detido pela PJ poucas horas depois do crime. "Todos aqui conhecemos o António, parece impossível que ele o tenha matado com uma marreta. É uma pessoa muita pacata, não se metia com ninguém. O problema é a dependência do álcool", disse ao CM Susana Pereira, dona de um café local.Manuel era trabalhador sazonal em França.