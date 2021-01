Homem que matou e violou freira 'Tona' julgado por rapto de uma mulher

Alfredo Santos, o homem que matou e violou a freira Maria Antónia, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Santa Maria da Feira por raptar uma outra mulher. O crime ocorreu em junho de 2019, cerca de três meses antes do homicídio da religiosa. No início do julgamento, o arguido negou ter intenção de raptar a vítima, de 47 anos."Eu tinha uma dívida por causa da droga e encomendaram-me o roubo desse carro (…) Não me lembro de tudo o que aconteceu, estava sob o efeito de drogas e de álcool", contou Alfredo.O homicida alegou ainda que exigiu as chaves do carro à vítima, mas que aquela recusou. Diz que fugiu quando chegou um vizinho da mulher.Já a vítima foi ouvida e relatou o terror vivido quando estacionava na garagem da sua casa em São João da Madeira. "Ele agarrou-me por trás, colocou um braço em volta do meu pescoço e tentou sufocar-me. Com a outra mão encostou-me uma lâmina ao pescoço", descreveu.O Ministério Público diz que a intenção do arguido seria levar a vítima para outro local, de forma a forçar contactos sexuais. Alfredo, que está na cadeia, foi recentemente condenado a 25 anos de cadeia pela morte da freira ‘Tona’.