Homem que roubou ambulância do INEM no Porto internado no Magalhães Lemos

O homem que no sábado roubou a ambulância do INEM dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, foi detido pela PSP e está internado no Hospital Magalhães Lemos, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte da Polícia.

A detenção ocorreu no domingo, depois de a PSP ter sido chamada ao Bairro do Regado, no Porto, e onde na véspera foi efetuado o roubo da ambulância, devido ao indivíduo apresentar "um comportamento alterado e violento na via pública que já se manifestava há alguns dias".

Segundo a fonte o homem tem 47 anos e mora no bairro, tendo sido identificado por testemunhas no local.

O indivíduo foi depois "conduzido ao Hospital São João, onde foi observado em Psiquiatria, tendo depois seguido para o Hospital Magalhães Lemos, onde está internado", acrescentou a fonte.