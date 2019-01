Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que se barricou em autocaravana em Ovar acusado de 15 crimes

Arguido barricou-se na caravana depois de agredir a companheira e fugir às autoridades.

Por Lusa | 20:04

O Ministério Público (MP) de Aveiro deduziu acusação contra o indivíduo que se barricou mais de três horas dentro de uma autocaravana, em Ovar, depois de agredir a companheira e fugir às autoridades, imputando-lhe a prática de 15 crimes.



Numa nota divulgada esta quinta-feira na sua página da internet, a Procuradoria da República da Comarca de Aveiro diz que os factos "ocorreram entre janeiro e meados de julho de 2018".



O arguido, que se encontra em prisão preventiva, está acusado de um crime de violência doméstica, dois de sequestro, um de condução perigosa de veículo rodoviário, três de dano qualificado, seis de homicídio qualificado, sob a forma tentada, um de tráfico de menor gravidade e outro de detenção de arma proibida.



"Na investigação que levou à dedução desta acusação, o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária", refere a mesma nota.



O episódio mais violento ocorreu no dia 13 de julho de 2018, quando o homem de 28 anos se refugiou no interior de uma autocaravana em Ovar após agredir a companheira, fugir às autoridades e abalroar duas viaturas policiais, ferindo um agente.



Tudo começou ao início da manhã, depois de os agentes da esquadra de Ovar terem sido alertados para uma situação de alegada agressão no parque de estacionamento do centro comercial Dolce Vita Ovar, onde, segundo revelou fonte policial, "uma senhora tinha sido agredida pelo companheiro e acabou estendida no chão".



O alegado agressor ter-se-á então posto em fuga numa autocaravana, colidindo com duas viaturas policiais e provocando ferimentos a um dos agentes no interior de um dos veículos.



Pouco depois, parou a autocaravana na rua Abel Salazar, recusando-se a sair da viatura. Após um período de negociações, a PSP usou gás lacrimogéneo para obrigar o homem a sair da autocaravana.