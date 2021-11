Homem que violou neta da ex-companheira entrega-se às autoridades na Feira

Um homem, com 65 anos, suspeito de ter abusado sexualmente da neta, de 13 anos da ex-companheira, em Espinho, entregou-se, esta quarta-feira, à GNR de Lourosa. O suspeito, residente em Santa Maria da Feira, foi encaminhado para a Polícia Judiciária do Porto, tendo sido constituído arguido.



Os abusos sexuais da menina foram cometidos, na casa da ex-companheira, em Espinho, durante o período da pandemia. O homem terá aproveitado, durante o período de confinamento provocado pela pandemia da covid-19, e os momentos a sós com a menina, para cometer os crimes. A denúncia foi feita, aos pais, por uma explicadora , depois da criança ter confessado os abusos.

