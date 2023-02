Roubaram, mataram e fugiram do País, sem que as autoridades se tivessem apercebido de que o homem, de 45 anos, tinha sido assassinado. O crime ocorreu em fevereiro de 2020 quando três homens, de nacionalidade brasileira, que trabalhavam numa obra no prédio onde a vítima residia, na Praça Olegário Mariano, Lisboa, se introduziram na residência.









