Homem resgatado após queda em cascata no Gerês

Um homem de 27 anos foi esta terça-feira resgatado pelos Bombeiros de Salto após ter sofrido uma queda, na Cascata de Pincães, em Cabril, Montalegre, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A vítima está estável e foi transportada para o hospital numa ambulância da Cruz Vermelha de Rio Caldo. "Não há melhor forma de celebrar o aniversário do INEM (que hoje completa 40 anos) do que a demonstrar que o sistema funciona e os parceiros respondem de forma positiva", escreveram os Bombeiros de Salto nas redes sociais.

A mesma corporação interveio também noutra ocorrência, hoje, no Gerês: uma vítima de indisposição súbita, no trilho das Sete Lagoas, que foi retirada e hospitalizada com apoio diferenciado da ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM.