Homem resgatado das rochas no Guincho

Um homem de cerca de 40 anos foi, ao início da noite desta segunda-feira, resgatado das rochas junto ao Forte do Guincho, em Cascais, para onde se atirou após um suposto desentendimento doméstico.



O alerta foi mesmo dado pela mulher da vítima, que indicou o local onde este viria a ser encontrado.

O socorro foi prestado, no local, desde as 19h15, por um total de 17 operacionais da Autoridade Marítima e bombeiros.



A vítima, com ferimentos ligeiros, apesar da grande altura da queda, ficou numa zona de muito difícil acesso e teve de ser retirada por uma equipa de resgate em grande ângulo dos bombeiros de Cascais, explicou ao CM o comandante Pereira da Terra, capitão do Porto de Cascais.

O homem foi depois transportado para o Hospital de Cascais.