Homem resgatado do mar em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 60 anos, foi resgatado do mar da praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, na tarde desta segunda-feira. A vítima terá entrado em dificuldades na água e, ao que tudo indica, um bombeiro que estaria à civil no local resgatou o homem.O alerta foi dado às 17h32 e os Bombeiros da Aguda, com o apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação, foram mobilizados para o local. À chegada dos operacionais, a vítima estava já no areal em paragem cardiorrespiratória. A situação foi revertida e o homem foi transportado em estado crítico para o hospital Eduardo Santos Silva.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.